В Омске продают крупный зернозавод с собственной железнодорожной веткой

Площадка на улице 3-я Молодежная готова к эксплуатации.

omskinform.ru

В Омске выставили на продажу действующий зерноперерабатывающий завод на улице 3-я Молодежная. Стоимость производственно-складского объекта составляет 85 млн рублей.

Как указано в объявлении, площадь собственной территории предприятия – 6 218 кв. м. Здесь расположены производственные помещения, автономные инженерные коммуникации и железнодорожный тупик, позволяющий напрямую подавать вагоны со станции Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги. У завода также есть действующий арендатор.

Предприятие готово к эксплуатации. При этом площадку можно использовать и для других коммерческих целей: разместить производство, оптовый склад, логистический центр или дистрибьюторскую базу.

При этом продавец не уточняет, почему решил выставить зерноперерабатывающий завод на продажу.