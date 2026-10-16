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·Происшествия·Андрей Андреев

Скандальная история из Омска на ТВ: мать заподозрили в издевательствах над детьми

В достоверности информации из телешоу разбираются следователи.
ремень, наказание

Следственный комитет заподозрил омичку в издевательствах над четырьмя детьми. Информации о преступлении прозвучала в программе на федеральном канале.

– В ходе проверки будет тщательно проверена озвученная информация о совершении противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетних, а также выяснены условия жизни и воспитания детей, – сообщили в управлении.

Также следователи пообещали оценить работу должностных лиц, ответственных за профилактическую работу с неблагополучными семьями.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Скандальная история из Омска на ТВ: мать заподозрили в издевательствах над детьми

В достоверности информации из телешоу разбираются следователи.
ремень, наказание

Следственный комитет заподозрил омичку в издевательствах над четырьмя детьми. Информации о преступлении прозвучала в программе на федеральном канале.

– В ходе проверки будет тщательно проверена озвученная информация о совершении противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетних, а также выяснены условия жизни и воспитания детей, – сообщили в управлении.

Также следователи пообещали оценить работу должностных лиц, ответственных за профилактическую работу с неблагополучными семьями.

1169
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Рубрика - Происшествия