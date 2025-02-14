Омск-Информ
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·Происшествия

Силовики начали доследственную проверку.

Омский следком начал доследственную проверку о травмировании мужчины. По предварительным данным, на остановке «Площадь Серова» на горожанина упал обвалившийся навес конструкции остановки. В результате чего мужчине зажало ногу. Он смог без травм выбраться самостоятельно.

В ходе проверки планируется выяснить причины инцидента. Действиям сотрудников, установивших конструкции, будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

·Происшествия

Силовики начали доследственную проверку.

Омский следком начал доследственную проверку о травмировании мужчины. По предварительным данным, на остановке «Площадь Серова» на горожанина упал обвалившийся навес конструкции остановки. В результате чего мужчине зажало ногу. Он смог без травм выбраться самостоятельно.

В ходе проверки планируется выяснить причины инцидента. Действиям сотрудников, установивших конструкции, будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ («Халатность»).