Фото: Уральские авиалинии

Профильные ведомства не стали объяснять, почему Сергею Белову, посадившему самолет с пассажирами в пшеничном поле, предъявили обвинение в создании угрозы здоровью несовершеннолетних. Ни Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, ни Западно-Сибирская транспортная прокуратура не прокомментировали применение статьи 238 УК РФ.

– Мы не комментируем данное дело, – сообщает «АиФ Омск» со ссылкой на пресс-службу Восточного СУТ СК России.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в свою очередь, заявили, что на данном этапе не могут давать пояснения по уголовному делу, в том числе рассказывать об изменениях в обвинении.

После действий следствия сумма материальных претензий к командиру самолета увеличилась со 118,9 до 127,1 млн рублей. Кроме того, обвинение в перевозке несовершеннолетних с нарушением требований безопасности появилось в деле только спустя три года после аварийной посадки, произошедшей 12 сентября 2023 года.

Между тем статья 238 УК РФ предполагает умышленный характер действий, тогда как по статье 263 пилоту вменяют неосторожность. Кроме того, правила конкуренции уголовно-правовых норм не предусматривают одновременного применения общей и специальной статей к одному эпизоду. Почему обвинение, связанное с угрозой здоровью детей, появилось лишь спустя три года после происшествия, официальные ведомства так и не объяснили.