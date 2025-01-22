Жители этой части города ссылаются на сильный ветер с реки и пустынную местность.

Омичка, живущая на Левобережье, в социальных сетях обратилась к мэрии Омска с просьбой установить теплый павильон на остановке «ХК «Авангард», возле «G-Drive Арены», со стороны улицы Лукашевича.

Такой запрос, по мнению автора поста, есть у жителей микрорайонов Прибрежный, Гармония Жизни, «Кузьминки», поселка Рыбачьего. В обосновании своей просьбы омичи указали, что остановка находится в пустынной, обдуваемой всеми ветрами локации.

– Данное место является открытым, пустынным, с очень сильными ветрами, рядом никаких объектов нет, чтобы зайти погреться, – рассказала омичка.

Ситуация усугубляется тем, что в связи с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ на этом участке образуются пробки. Кроме того, пассажирам приходится долго ждать автобус в направлении центра города. Особенно остро вопрос встает, когда на «G-Drive Арене» проводятся различные спортивные и зрелищные мероприятия.