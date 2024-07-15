Жители микрорайона «Александровская усадьба» каждое утро не могут уехать на работу. Автобусы здесь просто не останавливаются.

Жителей микрорайона «Александровская усадьба» в селе Дружино Омской области уже много лет беспокоит одна и та же проблема. В микрорайоне нет официальной остановки общественного транспорта. На карте место на федеральной трассе Тюмень – Омск обозначено как остановка, но по факту ее нет. Тем, у кого нет личного транспорта, приходится сложно.

Как рассказала «Омск-информу» местная жительница Лариса, поймать общественный транспорт практически невозможно: автобусы с маршрутками каждое утро проносятся мимо. Поэтому путь до работы напоминает сложный квест.

– У нас внутри «Александровской усадьбы» стоит какая-то будочка, видимо, когда-то здесь была остановка. Но по факту она отсутствует, и автобусы тут проезжают мимо. Выходишь на остановку, голосуешь, водители иногда останавливаются, но предупреждают: гаишники за это их штрафуют, – обрисовала ситуацию Лариса.

Жительница микрорайона пояснила, что ближайшая остановка, «Село Дружино», находится в 4 километрах от «Александровской усадьбы». Кто помоложе и пободрее, идет пешком. Остальные выходят из ситуации, в основном за счет личного транспорта.

– Приходится добираться на такси, попутках и личном транспорте. Мы, конечно, недовольны. В микрорайоне сформировалась инициативная группа. Куда только ни обращались, вплоть до Администрации Президента РФ, – говорит Лариса.

В свою очередь, представитель инициативной группы Ольга Захарова пояснила, что дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. По ее словам, остановка появится как часть дорожной инфраструктуры нового аэропорта Омск-Федоровка.

– Нам недавно пришел ответ из Новосибирска. Компания «Дорстрой» начнет уже в конце этого года расширять дорогу до нового аэропорта Омск-Федоровка. И остановку наконец-то оборудуют, – выразила надежду Ольга Захарова.

А пока жители микрорайона надеются на появление остановки, напомним, что новый аэропорт начнут возводить не раньше 2026 года. Компания «Аэропорты регионов» построит воздушный хаб за 43 млрд рублей к 2028 году.