Соглашение о строительстве было подписано сегодня.

Соглашение о строительстве было подписано сегодня.

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации аэропорта Омск-Федоровка. Его подписали губернатор Виталий Хоценко и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. Соглашение подписано на 49 лет, стоимость проекта составит более 43 млрд рублей.

– Строительство нового аэропорта в Омске жители нашей области ждут уже не один десяток лет. И это для нас действительно знаковое событие. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 миллиона пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. Аэрокомплекс Омск-Федоровка включен в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего помимо пассажирских перелетов транспортировку грузов между Азией и Европой, – отметил Хоценко.

По проекту, недостроенные объекты на территории Омск-Федоровки будут снесены. Инвестор будет финансировать проектирование и строительство аэродромной инфраструктуры, пассажирского терминала, грузового комплекса и других зданий. Подключение комплекса к коммунальным сетям, строительство подъездной дороги, создание объектов управление воздушным движением и оснащение пункта пропуска через госграницу оплатит государство.

Взлетно-посадочная полоса Омск-Федоровки будет иметь длину 3200 метров и ширину 45 метров. Она сможет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Перрон позволит разместить до 25 самолетов. Пропускная способность пассажирского терминала составит не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Перед терминалом оборудуют парковку на 500 машиномест.

– В этом году мы начинаем проектирование аэродромной инфраструктуры и аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропортового комплекса начнется в 2026 году. По его завершении город получит комфортабельный аэропорт с потенциалом роста пассажиропотока более чем в два раза, современными технологиями обслуживания пассажиров и авиакомпаний, а также яркой узнаваемой архитектурой, – заявил Чудновский.

Строительство аэропорта должны завершить к 2028 году.