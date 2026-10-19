Омские школьницы попали под уголовную статью за жестокие избиения сверстниц

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В Омске следователи и полиция раскрыли детали инцидентов с избиением подростков, видеозаписи которых попали в социальные сети. Как выяснили правоохранители, часть вирусных роликов не имеет к Омску никакого отношения – эти кадры были сняты в Москве еще весной.

Однако второй эпизод оказался реальным. Полицейские установили всех участниц драки, которая произошла в июле этого года в районе остановки общественного транспорта «Дом Туриста». По данным следствия, разборку устроили 13-летние одноклассницы, поссорившиеся из-за личной неприязни.

Ранее омский следком возбудил уголовное дело по статье за хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Школьниц и очевидцев конфликта допрашивают.

Силовики намерены установить все детали случившегося, изучить условия жизни школьниц, а также дать правовую оценку родителям и опекунам, допустившим такое поведение детей.