В Омской области раскрыли, сколько мужчин ушли в декрет вместо мам

Среди них есть отцы в возрасте от 19 до 69 лет.

Freepik.com

В Омской области отцы в возрасте от 19 до 69 лет уходят в декрет, чтобы заботиться о детях. Всего такой возможностью воспользовались 585 многодетных мужчин. Об этом сообщили в Отделении СФР по Омской области.

– Хочется отметить, что 61 папа, проживающий в Омской области, ухаживает сразу за несколькими детьми – двойняшками. Все они имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года, – добавили в пресс-службе.

Отметим, что всего в регионе такую выплату получают более 2 тыс. мужчин. Размер пособия составляет 40 % от среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году минимальная сумма выплаты в Омской области составляет 10 669,64 рубля без учета районного коэффициента, а максимальная достигает 83 021,18 рубля.

Оформить отпуск по уходу за ребенком вправе не только мать, но и другие работающие члены семьи – отец, бабушка, дедушка или опекун. Главное условие – официальное трудоустройство. При этом, если за ребенком ухаживают несколько родственников, пособие может получать только один из них.

Чтобы оформить отпуск и выплату, необходимо обратиться к работодателю с двумя заявлениями: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении пособия. К ним нужно приложить документ, подтверждающий рождение малыша. После этого работодатель передаст необходимые сведения в Социальный фонд, а деньги поступят на счет заявителя в течение 10 рабочих дней.