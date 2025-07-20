Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Звезда фильмов для взрослых осваивает новую профессию в Майами.

Порноактриса из Омска Ева Эльфи приняла решение освоить новую профессию. Звезда фильмов «не для всех» приехала в Майами, чтобы научиться стоять за диджейским пультом. 

– Главная причина, почему я в Майами. Учусь на диджея. Планирую посвятить этому неделю плодотворную, а потом – вернуться в Лос-Анджелес и учиться этому самостоятельно, – рассказала Ева Эльфи у себя в телеграм-канале.

Порноактиса называет новое увлечение хобби. Но как знать, может, любовь к музыке заставит омичку сменить сферу деятельности.

·Культура/Афиша

Звезда фильмов для взрослых осваивает новую профессию в Майами.

Порноактриса из Омска Ева Эльфи приняла решение освоить новую профессию. Звезда фильмов «не для всех» приехала в Майами, чтобы научиться стоять за диджейским пультом. 

– Главная причина, почему я в Майами. Учусь на диджея. Планирую посвятить этому неделю плодотворную, а потом – вернуться в Лос-Анджелес и учиться этому самостоятельно, – рассказала Ева Эльфи у себя в телеграм-канале.

Порноактиса называет новое увлечение хобби. Но как знать, может, любовь к музыке заставит омичку сменить сферу деятельности.