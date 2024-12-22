Партию игрушек приобрели для медалистов и автограф-сессий, но их нельзя было приобрести в свободной продаже.

Любопытная судьба сложилась у талисманов чемпионата России по фигурному катанию в Омске. Мягкий символ соревнований, космонавт Омчик, можно было наблюдать в руках у медалистов соревнований и у зрителей, подходивших к фигуристам за автографами. Вероятно, первая партия игрушек была приобретена организаторами без проблем. Однако в свободной продаже для зрителей их не оказалось: купить популярный мерч нельзя было на протяжении всех четырех дней турнира.

– Омчиков нет и в ближайшее время не будет. Возникли проблемы с поставками из Китая, – пояснили «Омск-информу» в магазине атрибутики «Авангард».

Все это время зрителям пришлось довольствоваться другим мерчем чемпионата России: талисманы так и не поступили в продажу.

Скорее всего, имел место банальный предновогодний ажиотаж, связанный с массовыми заказами подарков из Китая. Вероятно, это обстоятельство и затруднило доставку партии Омчиков на историческую родину.