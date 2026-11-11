Под Омском на пожаре погиб трехлетний мальчик

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Вчера, 10 ноября, в Называевске произошел пожар, в котором погиб 3-летний ребенок. Сигнал о возгорании частного жилого дома и веранды на улице Чкалова поступил в экстренные службы в 10:18.

Когда первые расчеты МЧС прибыли на место, пламя уже полностью охватило кровлю здания, веранду и внутренние помещения. Площадь горения составила 70 квадратных метров. В 10:45 открытый огонь ликвидировали 5 спасателей на 2 спецмашинах.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать ребенка отпустила мужа отвезти старшего сына в детский сад, а сама снова легла спать. Женщина проснулась от резкого запаха дыма, когда дом уже горел. В плотной завесе она не смогла найти в комнатах младшего сына, выбежала на улицу и стала звать на помощь.

Фото: max.ru/prok_omsk

По предварительным данным, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем либо короткое замыкание из-за неисправной электропроводки. Точную причину установят эксперты.

Следователи СУ СК России по Омской области уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Называевская межрайонная прокуратура взяла ход расследования под особый контроль и начала проверку работы органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.