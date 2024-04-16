Сегодня каждая восьмая покрышка, приобретаемая российскими автовладельцами, делается в Омске. Рассказываем о предприятиях, где производят эти знаменитые шины.

Сегодня каждая восьмая покрышка, приобретаемая российскими автовладельцами, делается в Омске. Рассказываем о предприятиях, где производят эти знаменитые шины.

РИА «Омск-информ» запускает новый проект «PRO работу». Не секрет, что сегодня на рынке труда наблюдается кадровый голод, это касается практически всех сфер. При этом потенциальные работники имеют слабое представление о том, что готовы предложить те или иные компании. Мы будем рассказывать о больших, малых и средних предприятиях Омска, области и других регионов как о потенциальных работодателях.

Условия работы, стандарты, зарплаты, социальный пакет, возможности обучения и построения карьеры, материальная помощь и многое другое. Главная цель проекта – дать максимально полное представление о компании, чтобы потенциальный работник понимал, куда он идет и что его там ждет. Начать проект мы решили с производственных площадок компании «Кордиант», где формируются новые традиции омских шинников.

Один из лидеров шинной промышленности России

Акционерное общество «Кордиант» производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин. Продукция компании хорошо известна потребителям более чем в 50 странах мира.

На Омской земле компания «Кордиант» представлена двумя площадками – акционерным обществом «Омскшина» и филиалом акционерного общества «Кордиант» в городе Омске (Кордиант-Восток). Первое специализируется на выпуске одноименных покрышек для грузовиков, автобусов и спецтехники, второе ориентировано на сегмент легковых автомобилей. Совокупный объем производства превышает 5 млн штук в год и стабильно растет.

Передовые в сфере производства шинные предприятия неоднократно входили в топ-5 крупнейших налогоплательщиков Омской области с основным видом экономической деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий», в рейтинг наиболее эффективных предприятий региона.

Качество на уровне мировых брендов

Помимо увеличения объема выпуска, омские шинники нацелены на улучшение качества своей продукции и ее востребованности на рынке, поэтому на предприятиях активно совершенствуют производственные мощности. Так, в конце прошлого года на омской площадке «Кордиант» была запущена в работу новая линия резиносмешения. Она позволит ощутимо улучшить эксплуатационные свойства имеющихся серийных резиновых смесей, а также изготавливать протекторные резиновые смеси с высоким содержанием силики. Такие смеси позволяют снизить потери при качении и вывести этот показатель на один уровень с ведущими мировыми производителями шин.

Испытываются шины в соответствии с действующими международными стандартами: оценка ключевых параметров покрышки, отвечающих за ее долговечную и безопасную эксплуатацию, осуществляется на высокоточных программно-аппаратных комплексах ведущих мировых производителей.

С заботой об экологии

Как подчеркивают на омской площадке «Кордиант», непрерывное техническое перевооружение позволит не только выпускать еще более качественную и долговечную продукцию, но и существенно повысит экологичность производства. К концу текущего года шинники намерены достичь всех плановых показателей проекта «Чистый воздух». За последние 5 лет годовой объем валового выброса на предприятии снизился почти на 10 %, а в составе каждой новой разрабатываемой покрышки доля экологически чистых материалов неуклонно растет.

Внимание к экологии наглядно проявляется и за стенами цехов и производственных помещений. Озеленение внутризаводской территории – давняя традиция предприятия: здесь произрастают целые аллеи лип, тополей, рябин, лиственниц. В 2022–2023 годах ассортимент древесно-кустарниковых пород существенно расширился за счет высадки таких видов, как ель, дуб, черемуха красная, клен канадский, лох серебристый. Прошлой осенью благодаря участию в акции «Вторая жизнь деревьев» на предприятии появилось несколько десятков молодых сосен.

Больше, чем работа

Помимо конкурентной белой зарплаты, не зависящей от сезонности, а также годовой премии и вознаграждения к отпуску, не менее значимо со стороны работодателя сегодня проявлять заботу о сотрудниках и их семьях. Здесь на первый план выходит такой «аргумент», как соцпакет. Для сотрудников омской производственной площадки АО «Кордиант» в него, в частности, включены:

регулярный медицинский осмотр для всех сотрудников за счет работодателя. Также шинники могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и возможность поддерживать физическую форму в ближайших к месту работы бассейнах и спортзалах.

материальная помощь от предприятия и профсоюза – к вступлению в брак, рождению детей и другим значимым событиям.

компенсация затрат на посещение детского сада детьми сотрудников, помощь родителям в подготовке ребенка в школу, а также путевки в детские оздоровительные лагеря и организация праздничных мероприятий с обязательными подарками.

Жители региона справедливо отмечают, что соцпакет шинников – один из самых внушительных в Омске.

Кто может стать шинником?

Сотрудники рабочих профессий по-прежнему являются драйвером всего производства. В условиях постоянного роста объемов выпускаемой продукции спектр востребованных в омском подразделении холдинга «Кордиант» специальностей широк – от привычных электриков и слесарей-ремонтников до совсем экзотических вальцовщиков, каландровщиков, флипперовщиков, сборщиков, вулканизаторщиков, закройщиков резиновых изделий, машинистов протекторного агрегата и других уникальных профессий.

От соискателя требуется только желание учиться и работать – освоить уникальную профессию с нуля помогут опытные наставники, готовые делиться своими знаниями и навыками с начинающими сотрудниками. Обучение за счет работодателя, оплачиваемая стажировка и отработанная система наставничества – давно сложившаяся практика. А для желающих развиваться и строить карьеру, став высококлассным специалистом с нуля, омская площадка АО «Кордиант» обеспечит целевое обучение в вузе, а также позволит осваивать смежные профессии и перемещаться внутри площадки.

Куда обращаться по вопросам трудоустройства

Трудовые и социальные гарантии закреплены в коллективном договоре и распространяются на всех сотрудников омской производственной площадки АО «Кордиант». Численность сотрудников сегодня достигает 3 тыс. человек. Все они понимают, что работают над выпуском стратегически важной продукции со стабильным спросом, а значит, их трудовые отношения с предприятием – это надолго.

По вопросам открытых вакансий и возможности трудоустройства можно обратиться по телефонам: +7 (3812) 39-21-21 и 8-800-700-79-85.