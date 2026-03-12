Делегация Минпромторга посетила омскую площадку холдинга «Кордиант»

Стороны обсудили развитие шинной отрасли и подготовку специалистов для предприятий химической промышленности.

Фото: Кордиант

Делегация Министерства промышленности и торговли России во главе с директором департамента химической промышленности Артуром Смирновым посетила омскую производственную площадку холдинга «Кордиант». В ходе визита обсуждались вопросы развития отечественной шинной отрасли и подготовки квалифицированных кадров.

Омская площадка АО «Кордиант» считается одним из значимых предприятий нефтехимической промышленности региона. Здесь выпускают продукцию, соответствующую российским и международным стандартам качества. В составе делегации Минпромторга также работал заместитель директора департамента химической промышленности Алексей Артемьев и другие представители ведомства.

Гостям показали новый участок резиносмешения, а также производственные линии по выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых шин. После экскурсии состоялось совещание, на котором обсудили актуальные вопросы развития химической отрасли и систему подготовки кадров для предприятий.

Фото: Кордиант

Отдельное внимание участники встречи уделили текущей ситуации на шинном рынке и его перспективам. По мнению сторон, для развития отрасли важно поддерживать отечественных производителей и создавать условия для снижения конкурентного давления со стороны зарубежных компаний.

– Рады приветствовать делегацию Минпромторга России в стенах нашего предприятия, – отметил генеральный директор холдинга Дмитрий Горбачев. – Шинная промышленность сегодня находится в сложных условиях, поэтому внимание со стороны органов власти особенно ценно. Как один из ключевых игроков рынка, холдинг «Кордиант» находится в активном диалоге с профессиональным сообществом и участвует в разработке мероприятий для защиты отрасли. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Минпромторгом России и готовы поддерживать правительственные инициативы как в регионах присутствия, так и в рамках федеральных программ.

В ходе рабочей поездки представители Минпромторга также посетили ряд других крупных предприятий химической промышленности Омской области.

Справка: холдинг «Кордиант» входит в число крупнейших производителей шин в России. В его структуру входят пять производственных площадок, включая заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле, а также предприятия в Калуге и Ульяновске, ранее принадлежавшие иностранным компаниям. Совокупная мощность холдинга достигает 15 млн шин в год.