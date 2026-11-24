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С начала 2026 года в Омске отправили на штрафстоянки 35 машин, брошенных хозяевами во дворах, на бесплатных парковках и в проездах. Работа по эвакуации автомобилей, которые стоят без движения месяцами, продолжается, сообщили в администрации Октябрьского округа Омска.

В этой части города проверили 43 автомобиля, которые явно никуда не ездят. У 16 машин признаков бесхозяйного имущества не нашли, а по 27 автомобилям удалось установить собственников. После уведомлений 15 владельцев убрали транспорт сами, еще 2 машины пришлось принудительно отправить на штрафстоянку. Эвакуацию еще 10 автомобилей власти запланировали на 2027 год.

Машину на бесплатной парковке или во дворе признают бесхозяйной, если у нее есть хотя бы два признака длительного простоя. Среди них – отсутствие госномеров или кузовных деталей, неисправные дверные замки и сквозная коррозия кузова, скопление мусора в салоне или кузове, а также загромождение проездов и помехи движению и снегоуборочной технике.

Если владелец игнорирует требования властей, машину эвакуируют. Вернуть ее со штрафстоянки можно только после оплаты штрафа и расходов на перемещение.

Ранее сообщалось, что за январь–октябрь 2026 года омичи направили в окружные администрации 482 обращения о брошенных автомобилях, а на эвакуацию бесхозного транспорта из бюджета Омска направили свыше 260 тыс. рублей.