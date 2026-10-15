Дорогущий долгострой на Левобережье Омска все-таки начали достраивать

На завершение дома на улице 70 лет Октября выделили 665 млн рублей.

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Строительство долгостроя на улице 70 лет Октября на Левобережье возобновили после длительного перерыва. С ходом работ ознакомились представители областной прокуратуры.

– На месте проведено рабочее совещание, заслушан доклад представителей заказчика и генерального подрядчика – ООО «Арт РемСтрой». В настоящее время работы на объекте возобновлены, – сообщили в пресс-службе ведомства.

История строительства дома началась еще в 2008 году. Тогда компания «КОНТО» планировала возвести на средства дольщиков микрорайон Высокие Бульвары. Проект предусматривал строительство 18-этажного дома на 157 квартир с подземным этажом. Однако уже через год после забивки свай застройщик начал процедуру банкротства.

Позже права на объект передали жилищному кооперативу «Кристалл». Завершить строительство планировали с привлечением компании «Омскгражданпроект», но в дальнейшем от этой идеи отказались.

На достройку дома выделили 665 млн рублей из средств Фонда защиты прав дольщиков. Подрядчиком стала омская компания «Арт РемСтрой», с которой заключили соответствующий контракт. Согласно его условиям, работы должны были завершиться до 1 января 2025 года.

В 2024 году прежнее здание полностью снесли, после чего приступили к возведению новой многоэтажки. В региональном минстрое уточняли, что квартиры в доме предназначены для 53 обманутых дольщиков и 11 ветеранов боевых действий.

Однако уложиться в установленный контрактом срок не удалось: строительство остановилось. В прошлом году председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуацией.