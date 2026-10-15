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·Общество·Алексей Новиков

Дорогущий долгострой на Левобережье Омска все-таки начали достраивать

На завершение дома на улице 70 лет Октября выделили 665 млн рублей.
Долгострой 70 лет Октября

Строительство долгостроя на улице 70 лет Октября на Левобережье возобновили после длительного перерыва. С ходом работ ознакомились представители областной прокуратуры.

– На месте проведено рабочее совещание, заслушан доклад представителей заказчика и генерального подрядчика – ООО «Арт РемСтрой». В настоящее время работы на объекте возобновлены, – сообщили в пресс-службе ведомства.

История строительства дома началась еще в 2008 году. Тогда компания «КОНТО» планировала возвести на средства дольщиков микрорайон Высокие Бульвары. Проект предусматривал строительство 18-этажного дома на 157 квартир с подземным этажом. Однако уже через год после забивки свай застройщик начал процедуру банкротства.

Позже права на объект передали жилищному кооперативу «Кристалл». Завершить строительство планировали с привлечением компании «Омскгражданпроект», но в дальнейшем от этой идеи отказались.

На достройку дома выделили 665 млн рублей из средств Фонда защиты прав дольщиков. Подрядчиком стала омская компания «Арт РемСтрой», с которой заключили соответствующий контракт. Согласно его условиям, работы должны были завершиться до 1 января 2025 года.

В 2024 году прежнее здание полностью снесли, после чего приступили к возведению новой многоэтажки. В региональном минстрое уточняли, что квартиры в доме предназначены для 53 обманутых дольщиков и 11 ветеранов боевых действий.

Однако уложиться в установленный контрактом срок не удалось: строительство остановилось. В прошлом году председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что в сентябре этого года проект завершения долгостроя прошел государственную экспертизу. Проектную документацию подготовила компания «Арт РемСтрой», связанная с Кареном Мартояном. Работы выполнялись по заказу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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·Общество·Алексей Новиков

Дорогущий долгострой на Левобережье Омска все-таки начали достраивать

На завершение дома на улице 70 лет Октября выделили 665 млн рублей.
Долгострой 70 лет Октября

Строительство долгостроя на улице 70 лет Октября на Левобережье возобновили после длительного перерыва. С ходом работ ознакомились представители областной прокуратуры.

– На месте проведено рабочее совещание, заслушан доклад представителей заказчика и генерального подрядчика – ООО «Арт РемСтрой». В настоящее время работы на объекте возобновлены, – сообщили в пресс-службе ведомства.

История строительства дома началась еще в 2008 году. Тогда компания «КОНТО» планировала возвести на средства дольщиков микрорайон Высокие Бульвары. Проект предусматривал строительство 18-этажного дома на 157 квартир с подземным этажом. Однако уже через год после забивки свай застройщик начал процедуру банкротства.

Позже права на объект передали жилищному кооперативу «Кристалл». Завершить строительство планировали с привлечением компании «Омскгражданпроект», но в дальнейшем от этой идеи отказались.

На достройку дома выделили 665 млн рублей из средств Фонда защиты прав дольщиков. Подрядчиком стала омская компания «Арт РемСтрой», с которой заключили соответствующий контракт. Согласно его условиям, работы должны были завершиться до 1 января 2025 года.

В 2024 году прежнее здание полностью снесли, после чего приступили к возведению новой многоэтажки. В региональном минстрое уточняли, что квартиры в доме предназначены для 53 обманутых дольщиков и 11 ветеранов боевых действий.

Однако уложиться в установленный контрактом срок не удалось: строительство остановилось. В прошлом году председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что в сентябре этого года проект завершения долгостроя прошел государственную экспертизу. Проектную документацию подготовила компания «Арт РемСтрой», связанная с Кареном Мартояном. Работы выполнялись по заказу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

2223
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Рубрика - Общество