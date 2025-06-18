Уголовное дело Дмитрия Передельского и его компаньона Ивана Притыкина находится в суде с осени 2023 года.

Советский районный суд Омска никак не может рассмотреть уголовное дело известного в регионе строителя Дмитрия Передельского, который вместе с компаньоном обвиняется в хищении около 100 млн рублей у дольщиков. Как выяснилось, бизнесмен ушел на СВО.

Уголовное дело в отношении Передельского и его партнера Ивана Притыкина было передано в суд в конце сентября 2023 года. Оба как руководители ООО «Красноярская промышленная компания» обвиняются в хищении 99 млн рублей у дольщиков ЖК «Квартал романтиков» на улице Перелета.

Строительство жилкомплекса на Левобережье Омска началось в 2014 году. Фирма, которой руководили Передельский, а после него Притыкин, привлекла средства более 300 дольщиков на общую сумму свыше 364 млн рублей. По версии следствия, часть денег обвиняемые вложили в строительство домов, а около ста миллионов похитили. Еще в 28 млн рублей оценен ущерб подрядчикам.

Расследование дела тянется с весны 2017 года. Спустя шесть с половиной лет его передали в суд, однако заседания постоянно откладываются, так как «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве», сообщают «Коммерческие вести». При этом местонахождение обвиняемого Дмитрия Передельского известно – предприниматель подписал контракт с министерством обороны и ушел на СВО.

Дома на улице Перелета сейчас достраиваются за счет бюджета.