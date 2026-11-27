пресс-служба мэрии Омска

Делегация департамента транспорта Омска съездила в Санкт-Петербург перенимать опыт борьбы с безбилетниками. Как сообщают петербургские СМИ со ссылкой на городское учреждение «Организатор перевозок», три дня специалисты знакомили омских коллег с тем, как выявляют «зайцев» и составляют акты о нарушении.

Гостям показали программное обеспечение, которое помогает сокращать время проверок. Омичи также поучаствовали в совместном с полицией рейде.

По данным «Организатора перевозок», в Петербурге доля безбилетных пассажиров снизилась до 2 %. То есть проезд оплачивают 98 % пассажиров.

Ранее сообщалось, что на маршрутах, где пассажиры стали чаще ездить без билета, усилили контроль: туда дополнительно выезжают бригады контрольно-ревизионной службы, а за ситуацией с оплатой проезда в дептрансе следят каждый день.