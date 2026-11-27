Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В 2027 году в Омской области обновят тепловые и водопроводные сети по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В планах – 10 объектов: 7 участков тепловых сетей и 3 объекта водоснабжения, сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

В поселке Черемушки обновление тепловых сетей началось в 2026 году, работы там продолжатся. Ремонт сетей проведут и в микрорайоне Входной, на проспекте Космическом, а также в районе Областной клинической больницы № 1. Тепловые сети приведут в порядок на улице Малунцева, улице Ивана Алексеева и проспекте Маркса.

В рабочем поселке Марьяновка построят водопровод, в деревне Нововоскресенка Называевского района реконструируют водопроводные сети, а в селе Куликово Калачинского района пробурят водозаборные скважины.

Работы находятся на особом контроле по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. За 2025 и 2026 годы по федеральному проекту уже привели в порядок более 100 км коммунальных сетей.