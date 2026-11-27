Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Омская область вышла на второе место в голосовании за звание Юнармейской столицы России 2027 года. У региона сейчас 39 тысяч голосов.

Лидирует пока Волгоградская область с 43 тысячами голосов. Идет второй этап голосования, в нем участвуют восемь регионов – по одному от каждого федерального округа.

Чтобы отдать голос, на сайте конкурса нужно указать электронную почту и ввести одноразовый код из письма. В анкете также указываются ФИО, дата рождения и номер телефона. Без согласия на обработку персональных данных голос не примут.

Итоги второго этапа и определят регион, который получит статус Юнармейской столицы в 2027 году.