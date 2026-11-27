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В Омской области суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах бывшей работницы, которая получила профессиональное заболевание и частично лишилась трудоспособности. Организации придется выплатить женщине 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Как сообщили в Калачинской межрайонной прокуратуре, проверка началась после обращения местной жительницы о нарушении ее трудовых прав. Специалисты установили, что еще в 2022 году женщина на 30 % утратила профессиональную трудоспособность. Причиной стало заболевание, связанное с работой и контактом с сырьем от животных, реагировавших на бруцеллез.

Чтобы защитить права бывшей сотрудницы, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд рассмотрел материалы дела и частично поддержал позицию надзорного ведомства, назначив выплату в размере 300 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что после вступления решения суда в законную силу ведомство проследит за тем, чтобы деньги поступили пострадавшей.