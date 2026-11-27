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Дальнейшее развитие российской промышленности будет зависеть от способности предприятий разных отраслей объединять ресурсы, технологии и производственные возможности. Такой подход позволит формировать новые цепочки поставок, повышать производительность и создавать дополнительные рынки сбыта. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин в преддверии инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По оценке эксперта, наибольший потенциал для крупного бизнеса имеют технологии, способные менять производственные процессы: увеличивать выпуск продукции без существенного роста затрат, создавать новые товары и устранять ограничения в энергетике, логистике и промышленности. В числе перспективных направлений он выделил искусственный интеллект, робототехнику, новые материалы, биотехнологии и цифровое производство.

Средин отметил, что инвестиции в одном секторе могут создавать спрос сразу в нескольких смежных отраслях. Например, развитие энергетики требует оборудования и электротехники, расширение торговли и логистики – складских комплексов, транспорта и автоматизации, а модернизация промышленных предприятий – цифровых решений и специализированного машиностроения. По его словам, задача банка заключается в том, чтобы объединять такие потребности в крупные заказы для производителей.

Один из примеров межотраслевой кооперации – производство оборудования для энергетики. Промышленные предприятия заинтересованы в создании собственной генерации, резервных мощностей и модернизации энергообъектов. Объединение этих запросов позволяет формировать крупные заказы на газопоршневые установки. ВТБ уже консолидировал потребности нескольких компаний в единый заказ на такое оборудование.

Другой пример связан с химической промышленностью. В России формируется производственная цепочка по выпуску фосфорсодержащих компонентов для средств защиты растений. Она охватывает несколько этапов – от получения фосфатного сырья до производства действующего вещества гербицида. В кооперации участвуют предприятия минеральных удобрений, органической химии и цветной металлургии.

Дополнительные возможности для промышленности эксперты видят в роботизации и цифровизации производств, а также в повторном использовании побочных продуктов. В частности, серу, получаемую в металлургии, можно применять для выпуска сульфата аммония, фосфогипс от производства удобрений – в дорожном строительстве, а лигносульфонаты целлюлозного производства – при изготовлении удобрений и комбикормов. Такой подход позволяет превращать производственные отходы и побочные потоки в востребованное сырье, одновременно сокращая зависимость от импорта.

Для реализации подобных проектов необходимо рассматривать экономику как систему взаимосвязанных рынков, считает Средин. Банк может выявлять совпадения между потребностями одних компаний и возможностями других, объединять участников производственной цепочки, структурировать сделки и предоставлять финансирование.

Еще одно направление – международная промышленная кооперация. ВТБ рассматривает возможность привлечения технологий и капитала партнеров из дружественных стран с помощью компенсационных сделок. В рамках таких механизмов инвестиции и технологические решения могут предоставляться в обмен на будущую продукцию создаваемых предприятий. Подобный формат применим, в частности, в производстве сверхкрупногабаритных шин, химической продукции, катализаторов и фармацевтических субстанций.

По мнению представителя ВТБ, объединение предприятий разных отраслей в общие производственные цепочки дает участникам дополнительные возможности для развития. Государство получает более устойчивые поставки и укрепление технологической независимости, компании – новые рынки и загрузку мощностей, а финансовые организации – перспективные долгосрочные проекты.