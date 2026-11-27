Omskinform.ru

Рынок ритуальных услуг в России за январь–сентябрь 2026 года вырос до 105,08 млрд рублей – на 9,1 % больше, чем за тот же период прошлого года. Данные Росстата приводит «Коммерсант».

Лидером по объему стал Санкт-Петербург – 10,2 млрд рублей и рост сразу на 19,1 %. Москва оказалась на втором месте с 9,1 млрд рублей и плюсом 5,2 %. Замыкает тройку Московская область с 8,3 млрд рублей, причем Подмосковье – единственный регион из топ-10, где рынок просел: минус 1,7 %.

Омская область тоже попала в десятку сильнейших, заняв девятое место. Объем рынка в регионе составил 2,5 млрд рублей, прирост к прошлому году – 12 %.

Сами эксперты объясняют общую динамику не ростом спроса. В физическом выражении ритуальные услуги практически не растут, а основной прирост обеспечивают инфляция и удорожание материалов и работ.