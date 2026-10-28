Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

Защитника из системы «Авангарда» обменяли на денежную компенсацию

Игрок «Омских Ястребов» Иван Васильев продолжит карьеру в новосибирской «Сибири».
Иван Васильев

Защитник молодежной команды «Омские Ястребы» Иван Васильев покидает клуб. 17-летнего хоккеиста обменяли в новосибирскую «Сибирь».

Как сообщили в официальном телеграм-канале омской молодежки, в результате сделки клуб системы «Авангарда» получил денежную компенсацию. В «Омских Ястребах» поблагодарили защитника за работу и пожелали ему успехов в новом клубе.

Отметим, что Васильев выступал за омский клуб с 2024 года. В текущем сезоне он набрал пять очков за 12 матчей, сделав пять результативных передач.

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·Спорт·Мария Филимонова

Защитника из системы «Авангарда» обменяли на денежную компенсацию

Игрок «Омских Ястребов» Иван Васильев продолжит карьеру в новосибирской «Сибири».
Иван Васильев

Защитник молодежной команды «Омские Ястребы» Иван Васильев покидает клуб. 17-летнего хоккеиста обменяли в новосибирскую «Сибирь».

Как сообщили в официальном телеграм-канале омской молодежки, в результате сделки клуб системы «Авангарда» получил денежную компенсацию. В «Омских Ястребах» поблагодарили защитника за работу и пожелали ему успехов в новом клубе.

Отметим, что Васильев выступал за омский клуб с 2024 года. В текущем сезоне он набрал пять очков за 12 матчей, сделав пять результативных передач.

1161
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Рубрика - Спорт