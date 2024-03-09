Бой состоится в Майами, а соперником Яна будет боец из Китая. По омскому времени турнир начнется рано утром.

Бой состоится в Майами, а соперником Яна будет боец из Китая. По омскому времени турнир начнется рано утром.

В ночь с 9 на 10 марта в США (Майами) состоится турнир по MMA UFC 299. Одним из его участников станет омский боей Петр Ян. Он встретится с китайцем по имени Сонг Ядонг.

Поединок в легчайшей весовой категории включен в главный кард турнира – он стартует с 9:00 по омскому времени, а предварительный еще раньше – с 5:00. Посмотреть бой можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Напомним, Петр Ян по прозвищу No Mercy (Никакой жалости) – уроженец Дудинки. С 15 лет жил и тренировался в Омске. Шесть лет назад переехал в Екатеринбург.