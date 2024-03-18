Омск-Информ
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·Спорт

Спортсмен ложится на операцию и просит его не терять. 

Омский боец MMA Петр Ян госпитализирован и перенесет операцию. 

Я в больничке, завтра у меня операция. Поэтому не теряйте, – написал боец в одной из своих социальных сетей. 

Напомним, 10 марта Петр Ян на турнире в Майами победил китайского бойца Сонга Ядонга единогласным решением судей. После боя и Ян, и его представители сообщали, что боец повредил колено. 

Также спортсмен сообщил, что операция намечена на вторник. 

·Спорт

Спортсмен ложится на операцию и просит его не терять. 

Омский боец MMA Петр Ян госпитализирован и перенесет операцию. 

Я в больничке, завтра у меня операция. Поэтому не теряйте, – написал боец в одной из своих социальных сетей. 

Напомним, 10 марта Петр Ян на турнире в Майами победил китайского бойца Сонга Ядонга единогласным решением судей. После боя и Ян, и его представители сообщали, что боец повредил колено. 

Также спортсмен сообщил, что операция намечена на вторник. 