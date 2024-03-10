Омск-Информ
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·Спорт

Теперь 31-летний Ян располагается на четвертом месте среди бойцов в легчайшем весе.
Сегодня ночью омский боец Петр Ян победил китайского бойца Сонга Ядонга на турнире UFC 299 в Майами. Судьи единогласно отдали омичу два раунда из трех. Теперь 31-летний Ян занимает четвертое место в рейтинге легчайшего веса.
Напомним, на счету омича 17 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету 26-летнего Ядонга 21 победа, 8 поражений и 1 несостоявшийся поединок. Он располагается на седьмой строчке в рейтинге.
Отметим, что в мае омских любителей MMA ждет еще один бой. Александр Шлеменко выйдет в клетку против Куата Хамитова из Казахстана на 19-м турнире RCC.
·Спорт

Теперь 31-летний Ян располагается на четвертом месте среди бойцов в легчайшем весе.
Сегодня ночью омский боец Петр Ян победил китайского бойца Сонга Ядонга на турнире UFC 299 в Майами. Судьи единогласно отдали омичу два раунда из трех. Теперь 31-летний Ян занимает четвертое место в рейтинге легчайшего веса.
Напомним, на счету омича 17 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету 26-летнего Ядонга 21 победа, 8 поражений и 1 несостоявшийся поединок. Он располагается на седьмой строчке в рейтинге.
Отметим, что в мае омских любителей MMA ждет еще один бой. Александр Шлеменко выйдет в клетку против Куата Хамитова из Казахстана на 19-м турнире RCC.