Через два месяца в Челябинске он сразится с бойцом из Казахстана.

Через два месяца в Челябинске он сразится с бойцом из Казахстана.

Омский боец ММА Александр Шлеменко выйдет в клетку против Куата Хамитова из Казахстана. Бой состоится 4 мая на 19-м турнире RCC.

Турнир пройдет на арене хоккейного клуба «Трактор» в Челябинске. Бой омича станет главным событием этих соревнований.

Магомедом Исмаиловым, но дальше разговоров дело не пошло. Отметим, что о предполагаемом новом бое Шлеменко стало известно еще в начале года. Тогда предполагалось , что это будет реванш с, но дальше разговоров дело не пошло.