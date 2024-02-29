Омск-Информ
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·Спорт

Через два месяца в Челябинске он сразится с бойцом из Казахстана.
Омский боец ММА Александр Шлеменко выйдет в клетку против Куата Хамитова из Казахстана. Бой состоится 4 мая на 19-м турнире RCC.
Турнир пройдет на арене хоккейного клуба «Трактор» в Челябинске. Бой омича станет главным событием этих соревнований.
Отметим, что о предполагаемом новом бое Шлеменко стало известно еще в начале года. Тогда предполагалось, что это будет реванш с Магомедом Исмаиловым, но дальше разговоров дело не пошло.
Что касается Куата Хамитова, то еще в августе прошлого года казахстанец заявлял, что подерется со Шлеменко, но реакции омского бойца на это заявление не последовало. За свою карьеру Хамитов одержал 26 побед при 7 поражениях и двух ничьих.
·Спорт

Через два месяца в Челябинске он сразится с бойцом из Казахстана.
Омский боец ММА Александр Шлеменко выйдет в клетку против Куата Хамитова из Казахстана. Бой состоится 4 мая на 19-м турнире RCC.
Турнир пройдет на арене хоккейного клуба «Трактор» в Челябинске. Бой омича станет главным событием этих соревнований.
Отметим, что о предполагаемом новом бое Шлеменко стало известно еще в начале года. Тогда предполагалось, что это будет реванш с Магомедом Исмаиловым, но дальше разговоров дело не пошло.
Что касается Куата Хамитова, то еще в августе прошлого года казахстанец заявлял, что подерется со Шлеменко, но реакции омского бойца на это заявление не последовало. За свою карьеру Хамитов одержал 26 побед при 7 поражениях и двух ничьих.