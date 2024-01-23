Соперник омича неизвестен, его ищет руководство промоушена. Однако им вряд ли станет Магомед Исмаилов, о чем мечтают многие поклонники ММА.

Соперник омича неизвестен, его ищет руководство промоушена. Однако им вряд ли станет Магомед Исмаилов, о чем мечтают многие поклонники ММА.

Омский боец MMA Александр Шлеменко по прозвищу Шторм может провести очередной бой в мае на турнире RCC. Об этом сообщил глава промоушена Николай Клименко. Правда, он сразу практически лишил фанатов смешанных единоборств надежды на повторный бой омича с Магомедом Исмаиловым.

– Шлеменко против Исмаилова остается для нас актуальным поединком, но, состоится ли он вообще, пока неизвестно. Все крупные бои по году уже более-менее понятны, поэтому давайте просто подождем итога встречи Магомеда с Анатолием Токовым. Александра хотим увидеть на турнире в мае, соперника подбираем, есть несколько классных идей для противостояний, – заявил Клименко в комментарии ресурсу MMA.Meteratings.

В прошлый раз Шлемекно встречался с Исмаиловым 3 декабря 2022 года в Екатеринбурге на RCC 13 и проиграл Лысому хищнику единогласным решением судей.