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·Спорт·Алексей Новиков

«Я никогда не был борцом»: Шлеменко объяснил поражение Аллену в Лас-Вегасе

Омский боец готовился к сопернику-ударнику.
Александр Шлеменко

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, почему не смог навязать борьбу американцу Брендану Аллену в дебютном поединке в лиге RAF. Как пояснил спортсмен «Омск-информу», ему прежде всего не хватило опыта.

Изначально омский боец рассчитывал встретиться с соперником, который делает ставку на ударную технику.

– Я никогда не был борцом. Я всю жизнь был ударником. И мне нравится борьба, решил попробовать. Так совпало, что сначала должны были быть ударники, любые соперники, но в последний момент как бы сделали профильного базового борца. Я никогда не привык, знаете, от вызовов отказываться, – сказал Шлеменко редакции.

При этом спортсмен заранее понимал, что против профильного борца ему будет непросто. Шлеменко считает, что физически был сильнее соперника и лучше подготовлен. Но Аллен смог компенсировать это преимуществом в борцовском опыте.

Напомним, что американец, занимающий четвертое место в рейтинге средневесов UFC, досрочно завершил поединок в свою пользу со счетом 10:0.

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«Я никогда не был борцом»: Шлеменко объяснил поражение Аллену в Лас-Вегасе

Омский боец готовился к сопернику-ударнику.
Александр Шлеменко

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, почему не смог навязать борьбу американцу Брендану Аллену в дебютном поединке в лиге RAF. Как пояснил спортсмен «Омск-информу», ему прежде всего не хватило опыта.

Изначально омский боец рассчитывал встретиться с соперником, который делает ставку на ударную технику.

– Я никогда не был борцом. Я всю жизнь был ударником. И мне нравится борьба, решил попробовать. Так совпало, что сначала должны были быть ударники, любые соперники, но в последний момент как бы сделали профильного базового борца. Я никогда не привык, знаете, от вызовов отказываться, – сказал Шлеменко редакции.

При этом спортсмен заранее понимал, что против профильного борца ему будет непросто. Шлеменко считает, что физически был сильнее соперника и лучше подготовлен. Но Аллен смог компенсировать это преимуществом в борцовском опыте.

Напомним, что американец, занимающий четвертое место в рейтинге средневесов UFC, досрочно завершил поединок в свою пользу со счетом 10:0.

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Рубрика - Спорт