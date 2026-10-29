«Я никогда не был борцом»: Шлеменко объяснил поражение Аллену в Лас-Вегасе

Фото: Omskinform.ru

Омский боец Александр Шлеменко рассказал, почему не смог навязать борьбу американцу Брендану Аллену в дебютном поединке в лиге RAF. Как пояснил спортсмен «Омск-информу», ему прежде всего не хватило опыта.

Изначально омский боец рассчитывал встретиться с соперником, который делает ставку на ударную технику.

– Я никогда не был борцом. Я всю жизнь был ударником. И мне нравится борьба, решил попробовать. Так совпало, что сначала должны были быть ударники, любые соперники, но в последний момент как бы сделали профильного базового борца. Я никогда не привык, знаете, от вызовов отказываться, – сказал Шлеменко редакции.

При этом спортсмен заранее понимал, что против профильного борца ему будет непросто. Шлеменко считает, что физически был сильнее соперника и лучше подготовлен. Но Аллен смог компенсировать это преимуществом в борцовском опыте.