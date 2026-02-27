Что «тянет на дно» превращение Иртыша в международный торгово-туристический хаб?

Планам омских властей по захвату мировых рынков и мечтам по налаживанию круизов в Казахстан не дает осуществиться суровая реальность.

Иртыш вновь привлекает внимание и амбиции омских властей и инвесторов. Великая река, связывающая Омскую область с Казахстаном и Китаем, обладает огромным потенциалом. Планов на нее много, однако не все из них возможны.

«Омск-информ» выяснил, какие идеи предлагают реализовать власти и частники. И что из этого перечня реально реализовать.

Замена товарным составам и дальнобойщикам

Обсуждения о «возрождении» Иртыша как главной торговой артерии региона начались в прошлом году. Как сообщал ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко, товарооборот по Иртышу планируют увеличить.

На фоне постоянно дорожающей логистики и перегруженных магистралей власти региона все чаще обращают взгляд на Иртыш как на спасательный круг для экономики.

Для Омской области соседний Казахстан традиционно остается ключевым стратегическим партнером, на долю которого стабильно приходится около 30 % всего внешнеторгового оборота, и этот показатель продолжает расти. Однако сегодня потенциал трансграничной реки используется далеко не в полную силу.

Основной поток грузов между Омским регионом и казахской республикой пока по старинке ложится на плечи железнодорожников и дальнобойщиков, что создает избыточную нагрузку на инфраструктуру и раздувает транспортные расходы. Организация полноценных речных маршрутов способна кардинально изменить правила игры: перевозка товаров по воде позволяет существенно снизить издержки и сократить сроки доставки. Особенно остро в таких мощностях нуждается аграрный сектор – возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию водным путем даст мощный импульс для расширения производства внутри области.

Иртыш должен вернуться в большую экономическую повестку как важнейшая логистическая артерия не регионального, а международного масштаба. Река способна соединить Россию со странами на юге и с регионами России на севере, создав единую транспортную цепь.

Хаб или сквозной поток?

В конце 2025 года стратегические амбиции получили новое дыхание: генеральный директор АО «Омский речной порт» Алексей Василенко презентовал масштабный проект транспортного коридора, который должен связать Азию и Европу через водные артерии Обь-Иртышского бассейна. В этой схеме Иртыш выступает главной осью движения, развитие которой рассматривается в рамках двух ключевых сценариев.

Первый вариант предполагает создание в Омске мощного логистического хаба, где товары будут аккумулироваться и в период навигации перегружаться на суда класса «река-море» для отправки на Северный морской путь. Параллельно с этим мелкосидящий флот сможет доставлять грузы вверх по течению в сторону Казахстана и Китая.

Второй сценарий подразумевает организацию сквозного движения флота. При условии обеспечения необходимых глубин суда смогут напрямую следовать из Китая в Омск. Учитывая специфику русла Иртыша с его переменными глубинами, именно площадка в Омской области может стать идеальным местом для перевалки грузов на крупнотоннажный флот, способный беспрепятственно выходить в океанские воды. Такая трансформация превращает реку из локального пути в полноценный международный коридор, связывающий экономические интересы России, Казахстана и Китая, что сулит серьезные доходы для бюджета Омской области.

Судостроительный завод

Для реализации столь амбициозных планов омские речники уже подготовили инвестиционный проект, ключевым пунктом которого является строительство собственного судостроительного завода. Наличие собственной верфи позволит на месте создавать суда большого тоннажа, закрывая потребности в перевозках по Иртышу без оглядки на сторонних поставщиков. Сейчас в порту восстанавливают старые суда, по 6-7 ежегодно. Этого хватает, чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии, но о расширении пока речи быть не может.

Заграничный круиз с капитаном-роботом

Параллельно с масштабными планами по перевалке грузов в Арктику и азиатские страны власти региона пытаются реанимировать пассажирское сообщение, причем также делают ставку на международный формат. Одной из самых обсуждаемых инициатив 2026 года стала амбициозная идея связать Омск и Республику Казахстан прямым теплоходным маршрутом. О перспективах совместного использования Иртыша губернатор Виталий Хоценко заявил после встречи в Павлодаре, подчеркнув, что потенциал трансграничной реки для судоходства огромен.

Расширение пассажирских перевозок между странами рассматривается не только как транспортная необходимость, но и как мощный стимул для туристической отрасли обоих регионов.

Для проработки деталей еще прошлым летом была сформирована специальная рабочая группа, в задачи которой входит создание полноценного проекта маршрута для представления крупным туроператорам. Станет ли международный речной рейс реальностью, омичи смогут узнать уже нынешней весной – ответ даст старт навигационного сезона.

Несмотря на закрытие теплоходных маршрутов, в Омске уже заговорили о переводе теплоходов на ИИ-управление: на фоне фактического сокращения числа маршрутов эксперты всерьез обсуждают перспективу внедрения искусственного интеллекта в управление флотом. О возможностях цифровой трансформации на воде заявила директор Омского института водного транспорта Татьяна Никишкина, подчеркнув, что автономное судовождение уже перестает быть сюжетом из области научной фантастики.

В качестве успешного примера приводится недавний опыт на Волге, где первая пассажирская круизная перевозка прошла под контролем систем автоматического управления. Несмотря на то что технический персонал находился на борту для оперативного устранения возможных неполадок, само движение судна осуществлялось полностью в автономном режиме.

Для отечественной водной индустрии подобные эксперименты знаменуют качественный скачок в будущее. По мнению специалистов, обкатка технологий ИИ на крупных речных артериях страны открывает колоссальные возможности и для сибирских территорий. В перспективе это может не только повысить безопасность навигации на Иртыше, но и сделать речные перевозки более эффективными.

Суровая реальность

Однако на фоне этих грандиозных планов внутренние речные перевозки в самой области, напротив, переживают глубокий кризис. Чиновники рисуют карты маршрутов в другие страны, а привычные омичам линии планомерно «загибаются». Прошлый сезон стал фатальным сразу для двух востребованных направлений, оставив в строю лишь один маршрут на севере региона: Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.

Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства уже официально исключило из реестра на 2026 год популярный рейс Центр – Зеленый берег. Ранее аналогичная участь постигла и теплоход Омск – Большеречье, который долгие годы считался одним из главных речных брендов области, ведь на нем омичи и туристы добирались до Большереченского зоопарка.

Амбиции натыкаются на суровую реальность износа материальной базы и необходимости колоссальных вложений в обновление парка портальных кранов и техники. Модернизация необходима не только для повышения эффективности, но и для привлечения молодых кадров, которые неохотно идут работать на устаревшие объекты. Несмотря на то что имеющаяся ремонтная база позволяет порту оставаться на плаву и ежегодно вкладывать значительные средства в поддержание технического состояния судов, переход к полноценному международному транзиту требует системной межправительственной поддержки и решительного обновления всей речной инфраструктуры.

Однако, помимо грузовых барж, перспективным выглядит и возрождение пассажирского флота, что может дать долгожданный толчок развитию внутреннего туризма. Пока что власти и речники только нащупывают возможности, но уже очевидно: превращение Омска в эффективный мультимодальный узел, где Транссиб встречается с большой водой, – это шанс региона занять значительную позицию в новой экономической реальности.

Нужно инженерное решение

Еще одна явная проблема, нуждающаяся в решении, – критическое обмеление реки. Судоходство, о возрождении которого так много говорят в высоких кабинетах, периодически сталкивается с этим. Главной надеждой в этом вопросе остается Красногорский гидроузел.

Строительство этого объекта должно было гарантированно поднять уровень Иртыша в черте Омска, обеспечив бесперебойную работу водозаборов и заход тяжелых судов в порт. Однако сегодня о реальной эффективности гидроузла приходится лишь гадать: проект давно перешел в разряд «проблемных долгостроев», и сроки его окончательного ввода в эксплуатацию постоянно корректируются.

Примечательно, что рецепт спасения реки был выписан гидротехниками еще 70 лет назад. Советский проект предполагал превращение Иртыша в непрерывный каскад из 16 ступеней – сложную систему плотин, шлюзов и судопропускных сооружений. По плану 12 таких ступеней должны были располагаться в Казахстане, а 4 – на территории России. Спустя десятилетия из этого грандиозного списка функционируют лишь три объекта, и все они находятся у соседей: это Бухтарминская и Усть-Каменогорская ГЭС, а также до сих пор не достроенная Шульбинская ГЭС.

Пока у Омска нет собственных плотин, регион так и будет довольствоваться «крохами», оставшимися от соседей. Однако полностью перекладывать вину на Казахстан и Китай в этом вопросе неправильно – у Омской области должны быть собственные гидротехнические сооружения, чтобы самостоятельно «управлять» рекой и не полагаться на заграничных соседей.

Точечные методы вроде выемки грунта для углубления русла могут помочь частично, но для долгосрочного планирования требуется выработать комплексный подход к проблеме и перейти от разговоров об инвестиционном потенциале к реальным планам и работе гидротехников, инженеров и строителей.