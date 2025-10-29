Омск-Информ
Общество

В Омске навсегда исчезнет теплоходный маршрут

Из трех направлений в следующем году запустят только одно.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области исключило из реестра маршрутов водного транспорта на 2026 год теплоходный рейс «Центр – Зеленый берег». Соответствующий приказ вчера, 28 октября, подписал глава ведомства Андрей Хафизов.

Напомним, рейс «Центр – Зеленый берег» выполнял теплоход «Москва-126». Три раза в неделю он отправлялся от причала в Воскресенском сквере и останавливался в СНТ «Зеленый берег». Билет стоил 100 рублей. За весь 2024 год маршрутом воспользовались 11,5 тыс. пассажиров. Число пассажиров за 2025 год не сообщалось.

Ранее в Омской области также закрыли теплоход «Омск – Большеречье». Теперь в реестре остался всего один теплоходный маршрут – «Большая Тебендя (Паново) – Кайсы». Он курсирует по Иртышу на севере региона.

