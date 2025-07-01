Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Последний рейс состоялся на прошлой неделе.
Последний рейс туристического теплоходного маршрута Омск – Большеречье состоялся в субботу, 28 июня. Об этом сообщается в группе «Омский теплоход».
Напомним, в 2026 году этого рейса не будет совсем. Он оказался нерентабельным. Ранее также сообщалось, что тариф на перевозку одного пассажира по этому маршруту снова снизился.
Андрей Андреев
·Отдых и туризм

Последний рейс состоялся на прошлой неделе.
Последний рейс туристического теплоходного маршрута Омск – Большеречье состоялся в субботу, 28 июня. Об этом сообщается в группе «Омский теплоход».
Напомним, в 2026 году этого рейса не будет совсем. Он оказался нерентабельным. Ранее также сообщалось, что тариф на перевозку одного пассажира по этому маршруту снова снизился.
Андрей Андреев