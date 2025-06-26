Омск-Информ
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·Общество

Один из них вырос, а другой снизился.
Региональная энергетическая комиссия установила новые тарифы для двух теплоходных маршрутов. Речь идет о маршрутах Омск – Большеречье и Центр – Зеленый Берег.
Тариф для рейса в Большеречье снизили с 40,87 рубля до 29,42 рубля за пассажиро-километр. Он снижается уже не первый год. Тариф для маршрута Центр – Зеленый Берег, наоборот, вырос с 51,61 рубля до 64,84 рубля.
Ранее сообщалось, что омские власти решили отменить теплоход до Большеречья. Он не будет курсировать в следующем году. 
Андрей Андреев
·Общество

Один из них вырос, а другой снизился.
Региональная энергетическая комиссия установила новые тарифы для двух теплоходных маршрутов. Речь идет о маршрутах Омск – Большеречье и Центр – Зеленый Берег.
Тариф для рейса в Большеречье снизили с 40,87 рубля до 29,42 рубля за пассажиро-километр. Он снижается уже не первый год. Тариф для маршрута Центр – Зеленый Берег, наоборот, вырос с 51,61 рубля до 64,84 рубля.
Ранее сообщалось, что омские власти решили отменить теплоход до Большеречья. Он не будет курсировать в следующем году. 
Андрей Андреев