Рейс курсирует до Большеречья.
Омские региональные власти решили отменить в следующем году теплоход до Большеречья. Этот рейс отсутствует в проекте маршрутной сети железнодорожного и водного транспорта.
В минтрансе объяснили такое решение нерентабельностью теплохода.
– Маршрут водного транспорта Омск – Большеречье отсутствует в утвержденной маршрутной сети железнодорожного и водного транспорта на территории Омской области на 2026 год по причине экономически невыгодного содержания данного маршрута, в связи с незначительным пассажиропотоком, – цитирует «РБК Омск» ответ ведомства. – Длительное время в пути, вдвое превышающее аналогичный автобусный маршрут, стало ключевым фактором, оттолкнувшим потенциальных пассажиров.
Освободившиеся средства направят на развитие нового автобусного маршрута № 1084 Омск – Саратово (Горьковский район), куда включат остановки отменяемого теплохода.
В этом году теплоход до Большеречья начал ездить с 6 мая. В прошлом году на нем прокатились 1,5 тыс. пассажиров.