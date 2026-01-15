На пути маршрутов по Иртышу из Омска в Казахстан и Китай встали преграды

Генеральный директор АО «Омский речной порт» Алексей Василенко обозначил ключевые технические проблемы, мешающие развитию масштабной транспортной системы Иртыш – Северный морской путь. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».
По мнению руководителя, проект упирается в проблему мелководья. Чтобы суда могли беспрепятственно ходить на дальние расстояния, нужно реализовать целый комплекс мер.
– При грамотном распределении воды и постройке гидротехнических сооружений для того, чтобы сохранить реку и дать возможность судам ходить вплоть до Черного Иртыша либо до Зайсана, нужно произвести соответствующие исследования и запланировать определенное строительство гидротехнических каскадов, сооружений и произведения дноуглубительных работ, – рассказал Василенко.
Однако стройка сталкивается с тупиковой ситуацией: на пути следования судов есть участки со скалистым дном.
– Обычным земснарядом скальный грунт не возьмешь, а взрывные работы в черте городов и под мостами запрещены, – объяснил Василенко.
По словам главы порта, решить проблему может только индивидуальный инженерный подход и тщательное изучение русла реки. Он добавил, что этот проект сделает Иртыш не просто водным путем, а транспортным коридором, который соединит три страны: Китай, Казахстан и Россию – и даст импульс для развития экономики стран и Омской области.