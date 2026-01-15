Омск-Информ
·Общество

В Омске могут появиться беспилотные теплоходы

Эксперимент на Волге доказал эффективность таких судов.

Директор Омского института водного транспорта – филиала ФГБОУ «Сибирский государственный университет водного транспорта» Татьяна Никишкина рассказала о перспективах внедрения технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль.

На пресс-конференции в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» Никишкина сообщила, что на Волге уже прошел успешный эксперимент с автономным управлением судами.

– Наши коллеги уже испытали на Волге первую круизную пассажирскую перевозку. Конечно, команда оставалась на судне для того, чтобы какие-то поломки устранять вовремя, но движение было полностью автономно, – отметила директор института.

Никишкина назвала этот эксперимент большим шагом вперед для российской водной индустрии. По ее словам, такие технологии откроют большие перспективы для регионов, включая сибирские территории.

