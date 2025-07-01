Также планируется расширение грузоперевозок.

У властей Омской области появилась амбициозная идея связать Омск и Республику Казахстан теплоходным маршрутом. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, на встрече в Павлодаре обсуждалось совместное использование Иртыша. У реки, соединяющей две страны, большой потенциал для развития судоходства.

Планируется расширить в том числе и пассажирские перевозки между двумя странами. По словам губернатора, это положительно скажется на развитии туризма обоих регионов.

– Видим в перспективе и потенциал в части организации пассажирских рейсов, что положительно скажется на развитии туризма, – рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Также на встрече обсуждалось расширение маршрутов водных грузоперевозок, в основном сельхозпродукции. Такой способ торговли продуктами позволит расширить их производство в регионе.

При этом ранее сообщалось, что один из туристических теплоходных маршрутов в Омске закрыли из-за нерентабельности.