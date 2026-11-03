Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Инвестор из Ставрополья выкупил контроль над омским предприятием

Новый совладелец предприятия по производству бритвенных станков специализируется на складировании грузов.
Заводчанин

В структуре собственности омского ООО «Остро», которое занимается выпуском бритвенных станков и ножей, произошли существенные изменения. С 2 ноября владельцем 65-процентной доли в уставном капитале предприятия стало ООО «Терминал» из Невинномысска Ставропольского края.

Основным видом деятельности нового инвестора указано хранение и складирование грузов. Оставшиеся 35 % уставного капитала «Остро» сохраняет омское ООО «Результат». Кроме того, из состава совладельцев вышел предприниматель Виталий Югай.

Ранее сообщалось, что компания «Остро» планирует запустить в Омске производство бритвенных станков и комплектующих к ним. Для реализации проекта в регионе заключен специальный инвестиционный контракт.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Инвестор из Ставрополья выкупил контроль над омским предприятием

Новый совладелец предприятия по производству бритвенных станков специализируется на складировании грузов.
Заводчанин

В структуре собственности омского ООО «Остро», которое занимается выпуском бритвенных станков и ножей, произошли существенные изменения. С 2 ноября владельцем 65-процентной доли в уставном капитале предприятия стало ООО «Терминал» из Невинномысска Ставропольского края.

Основным видом деятельности нового инвестора указано хранение и складирование грузов. Оставшиеся 35 % уставного капитала «Остро» сохраняет омское ООО «Результат». Кроме того, из состава совладельцев вышел предприниматель Виталий Югай.

Ранее сообщалось, что компания «Остро» планирует запустить в Омске производство бритвенных станков и комплектующих к ним. Для реализации проекта в регионе заключен специальный инвестиционный контракт.

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Рубрика - Экономика/Бизнес