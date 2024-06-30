Евхенио и Эдвард – отец и сын, которые решили совершить кругосветное путешествие на небольшом самолете.

Евхенио и Эдвард – отец и сын, которые решили совершить кругосветное путешествие на небольшом самолете.

В Омске проездом побывали двое путешественников из Бразилии. Хотя в этом случае уместнее будет сказать «пролетом»: 73-летний Евхенио и его 33-летний сын Эдвард совершают кругосветное путешествие на самолете. Вылетели они из родного Каскавела, а в России уже успели побывать в Пскове и Казани.

В Омске легкомоторный Beech G58 Baron Евхенио и Эдварда приземлился на аэродроме в Поповке. Здесь южноамериканских путешественников заснял омский фотограф-любитель Никита Петренко.

Следом за Омском в маршруте неутомимых латиноамериканцев значится Красноярск. Отец и сын мечтают также побывать на озере Байкал, и из Красноярска полетят в Улан-Удэ.

Встретившим их омичам путешественники подарил скромные сувениры – наклейки с логотипом своего путешествия.