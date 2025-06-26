Иностранные студенты изучали русский язык, чтобы продолжить свое обучение на разных специальностях.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского есть подготовительное отделение для иностранных граждан. В течение года 13 слушателей из Боливии, Бенина, Вьетнама, Индии, Китая, Колумбии, Монголии и Нигера усердно учили русский язык. В дальнейшем они собираются получить высшее образование в одном из российских вузов.

Унуржаргал Маралжингоо – из театральной монгольской семьи. Он планирует обучаться в ОмГУ актерскому мастерству. Риос Арукипа Россбет Марьяти из Боливии собирается стать политологом и остаться в России вместе с сестрой. Она уже получила диплом ОмГУ по направлению «Вокальное искусство».

Низамуддин Надъя из Китая проявляет интерес к русской филологии. Он хочет стать преподавателем русского языка, что очень востребовано на его родине. Монтерегро Пенагос Хуан Стивен из Колумбии собирается обучаться в магистратуре на факультете цифровых технологий и кибербезопасности.

– Я выбрал Россию, потому что мне нравится русская культура, – рассказал Монтерегро Пенагос Хуан Стивен. – Я люблю историю России, русских писателей и русскую музыку. Я хочу говорить по-русски. Я выбрал ОмГУ, потому что университет предлагает отличное образование, моя мечта – это магистратура по прикладной информатике. Еще в ОмГУ есть люди, которые говорят по-испански, и это приятно. Я нашел ОмГУ на сайте Education in Russia. Учеба была интересная на подготовительном отделении: я много писал по-русски – про мой день, новости и книги, я делал домашние задания и смотрел фильмы на русском. Я благодарен нашим преподавателям за веселые и информативные уроки.

Учеба в зарубежном вузе – это плюс для карьерного трека, бесценный опыт и расширение спектра возможностей. Но для студента это еще и большой стресс от погружения в иную культурную среду.

Университет помогает учащимся адаптироваться и находить возможности для самореализации. В вузе есть клуб русского языка, на базе которого проходят экскурсии, праздники и тематические встречи иностранных учащихся со студентами-волонтерами университета.

Гости из дальнего зарубежья в игровой форме совершенствуют навыки коммуникации на русском языке, преодолевая языковой барьер. При этом они получают знания о российской культуре и истории, заводят новых знакомых и друзей из числа студентов.