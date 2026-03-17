Омские водители признаны самыми вежливыми в России

Омичи стали лидерами рейтинга культуры вождения, разделив строчку рейтинга с москвичами.

Omskinform.ru

Опрос показал, как омичи оценивают вежливость пешеходов и водителей. Согласно свежему исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, за последние три года уровень вежливости на омских дорогах вырос на 0,8 балла, что позволило городу занять высокую позицию в общероссийском рейтинге.

По версии пешеходов, Омск разделил почетное серебро с Пермью, набрав 3,7 балла из 5 возможных. Опережают омичей лишь Казань и Красноярск (по 3,8 балла). Однако сами автомобилисты оценивают друг друга очень высоко. С результатом в 3,6 балла омские водители разделили первое место с москвичами, оставив позади Санкт-Петербург и Челябинск.

Аналитики отмечают, что за последние пять лет конфликтность на дорогах Омска заметно снизилась. Тем не менее пешеходы все еще жалуются на типичные дорожные «грехи», среди которых: игнорирование водителями зебр, парковка на тротуарах и скоростная езда по лужам.

Автовладельцы, в свою очередь, выражают недовольство водителями, которые забывают о «поворотниках», злоупотребляют громкой музыкой или ездят без глушителей. Основная доля критики в этом сегменте традиционно достается таксистам и пользователям каршеринга.