·Авто

Омичам резко сократят время на получение водительских прав

На сдачу практического экзамена оставят всего 60 дней.

В России планируют резко сократить предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав. Сейчас на это отводится до полугода, срок хотят уменьшить до 60 дней, сообщает ТАСС.

– Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического, – сообщил источник издания.

Инициатива сокращения сроков проведения практического экзамена на водительские права исходит от МВД России. В ведомстве считают, что это позволит исключить затягивание сроков повторной сдачи экзамена.

