В Омске после реставрации откроют музей семейных историй в особняке на Театральной

Фото: Omskinform.ru

В Омске подходят к концу работы по восстановлению деревянного здания на улице Театральной, 7, где планируют открыть «Омский музей семейных историй имени В. И. Селюка». Об этом сообщает «Омск_путеводитель».

Специалисты завершают отделку фасада, занимаются утеплением оконных проемов и монтируют отреставрированные двери. До 2012 года в этих стенах располагался Музей городского быта, однако его пришлось закрыть из-за аварийного состояния постройки. После всех обновлений пространство получит новое название и профиль.

Экспозиция будет построена вокруг воссозданных интерьеров различных исторических периодов. Мебель, снимки, архивные документы и вещи из личных собраний помогут рассказать посетителям о судьбах омских семей. Первых гостей в обновленном музее рассчитывают принять до конца текущего года.