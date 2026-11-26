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В Омской области соискателям без опыта в сентябре–октябре в среднем предлагали 100 409 рублей в месяц. Такие данные приводит Авито Работа.

Сильнее всего за год вырос спрос на электромонтажников без опыта – на 130 %. Им предлагали в среднем 62 500 рублей в месяц. Вакансий отделочников стало больше на 93 %, отделочникам предлагали в среднем 125 тысяч рублей. Спрос на маляров вырос на 62 % при средней зарплате 70 250 рублей, а вакансий штукатуров – на 61 % со средним предложением в 125 тысяч рублей. Замыкают список операторы производственных линий: их ищут на 50 % чаще, зарплата – 70 тысяч рублей.

– Компании сталкиваются с нехваткой кадров в рабочих и линейных специальностях, – рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

По стране спрос на таких сотрудников в сентябре–октябре вырос на 12 % к аналогичному периоду прошлого года. Помимо Омской области, активнее всего вакансии без опыта прибавили в Забайкальском крае – на 87 %, в Бурятии – на 81 %, в Амурской и Иркутской областях – на 41 %, в Хабаровском крае – на 38 %.

В Авито Работе пояснили: суммы рассчитаны как среднее между минимальной и максимальной суммами зарплатной вилки вакансии, в расчеты вошли предложения с вахтовым графиком.