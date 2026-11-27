Фото: пресс-служба мэрии Омска / max.ru/shelest_sn

Омск попал в тройку лидеров среди мегаполисов по росту ипотечных сделок на первичном рынке. За 10 месяцев 2026 года в городе оформили 1,76 тысячи договоров с ипотекой, годом ранее их было 1,29 тысячи (прирост составил 36,3 %). Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на специалистов платформы мониторинга и аналитики недвижимости «bnMAP.pro».

Второе место по темпам заняла Уфа: там число ипотечных покупок выросло на 21,5 %, с 6,55 тысячи лотов до 7,96 тысячи. Замкнула тройку Пермь с приростом в 11,8 %, где показатель поднялся с 4,39 тысячи до 4,91 тысячи лотов.

При этом максимальную прибавку в натуральных показателях обеспечила именно Уфа – плюс 1,41 тыс. объектов. Далее по штучному росту идут Санкт-Петербург (+0,84 тысячи) и Пермь (+0,52 тысячи).

Всего рост ипотечных покупок за 10 месяцев зафиксировали в девяти из шестнадцати городов-миллионников.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2026 года 82 % сделок с новостройками в Омске прошли с привлечением ипотеки – по этому показателю город уступил только Краснодару.