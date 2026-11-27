Изображение создано при помощи ИИ

Вы живете во времена глобальных перемен. На нас с вами накатывает неизбежное по мощности, сравнимое с цунами. Новый уклад жизни идет на смену старому и не спрашивает вашего согласия, ему глубоко плевать на то, что вы о нем думаете. Я слышу жалобы со всех сторон, что искусственный интеллект отнимает работу и вообще скоро всех поработит. Так это или нет, узнаем позже, а пока…

На деле нейросеть является мощнейшим инструментом перераспределения ВЛАСТИ. Да, да, не автоматизации, хотя и это есть, не ускорения процессов, хотя не без этого, искусственный интеллект перераспределяет власть, а точнее стал инструментом этого процесса.

В любой организации власть держится на знании, которое есть только у тебя: на системе, в которой разбираешься только ты, и на вопросе, ответ на который знаешь только ты. Нейросети снимают монополию на такое знание. Выигрывают те, кто начинает ими пользоваться, а проигрывают те, кто пытается их не пустить.

Закрытая система открывается

На моем опыте, самые незащищенные сейчас на рынке – это бухгалтеры и программисты.

Возьмем бухгалтера, который работает в 1С. Годами это была область, куда никто не заглядывал не потому, что это неинтересно, а потому, что там черт ногу сломит от всех этих форм и кнопочек, а каждое изменение надо проводить через программиста 1С. Директор не мог сам вытащить нужную цифру и просил об этом всегда занятого бухгалтера. Через него шел и любой отчет. Сложный интерфейс работал как стена, а стена давала влияние и нужность.

Теперь данные можно получить и внести с телефона, обычным вопросом: «Сколько нам должны контрагенты на сегодня?». Аналитика приходит по утрам в МАХ, управленческий монитор собирает за минуты любую отчетность и выстраивает сложные зависимости. Бухгалтер, который освоил такие инструменты, становится сильнее, он быстрее отвечает, сам строит аналитику и превращается в советника руководителя. Бухгалтер, который держится за непрозрачность, теряет главный козырь, потому что стены больше нет и у него нет шанса в новом дивном мире.

Красноречивые примеры

В 2023 году юридическая фирма Allen & Overy (теперь A&O Shearman) первой из крупных подключила ИИ-ассистента Harvey для тысяч своих юристов. Работа, которую раньше делали младшие сотрудники, стала занимать часы вместо дней. Власть перешла от тех, кто знает, где искать, к тем, кто умеет правильно спросить.

Президент Сбера Герман Греф на форуме на форуме «СберУниверситета» сказал, что ИИ-система помогла выявить и сократить 65 % региональных управленцев и около 20 % сотрудников центрального аппарата. Решение о том, кто «эффективен», теперь частично принимает алгоритм. Сам банк добавил, что замена людей ИИ пока только тестируется.

Программисты теряют монополию

Двадцать лет программист был жрецом: только он мог изменить систему, и любое «а можно добавить кнопку?» шло к нему в очередь, разговаривал свысока и через губу; короче, вел себя согласно штатному расписанию.

Сейчас это меняется:

В Google, по словам главного исполнительного директора Сундара Пичаи, в октябре 2024 года искусственный интеллект писал больше четверти нового кода, а в апреле 2026 года Пичаи назвал цифру в 75 %.

В Т-Банке ИИ-агенты сами, без оператора, решают около 40 % обращений в поддержку. С августа 2026 года ИИ-сотрудник «Афанасий» берет и сложные сценарии.

А в МТС около 8 % кода уже пишет ИИ. К 2027 году компания ожидает 25 %.

Программисты не исчезают, но их власть над компаниями снижается. Программирование перестает быть табуированной темой на совещаниях, а ореол небожителя стремительно слетает с программистов. Сильнее становятся те программисты, кто с ИИ делает работу целого отдела, а слабее те, чья ценность держалась на том, что «никто больше не разберется».

Ваш опыт так же стремительно теряет ценность. Исследование Эрика Бриньолфссона (Стэнфорд/MIT, 2023) провели в колл-центре, где операторам дали ИИ-подсказчика. Средняя производительность выросла на 14 %, у новичков – на 34 %. Нейросеть передала им опыт лучших сотрудников. Стаж и «я тут десять лет» перестают быть защитой.

Запреты больше не работают

В 2023 году Samsung запретила сотрудникам ChatGPT после утечки кода, но позже начала разрешать ИИ-инструменты с ограничениями. В том же году Италия заблокировала ChatGPT целиком, а через месяц доступ вернули. В 2024 году Microsoft и LinkedIn опросили офисных сотрудников по всему миру и оказалось, что 75 % из них уже пользовались ИИ, и почти 80 % приносили свои инструменты без разрешения начальства.

Запрет не останавливает технологию, он уводит ее в тень. Тот, кто запрещает, просто перестает видеть, что происходит, и теряет контроль.

В нашей стране тоже была попытка запрета, так, законопроект Минцифры (март 2026 года) позволял ограничивать «трансграничный ИИ», такие как ChatGPT, Claude, Gemini. К 22 июня запрет из текста убрали полностью, документ переписали в сторону поддержки отрасли. Из документа убрали положения, которые позволяли бы государству запрещать отдельные зарубежные нейросети. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что цель закона – не запрет, а создание правил и стимулирование отечественных разработок.

Лидеры фиксируют новую норму

Глава компании Shopify Тоби Лютке написал сотрудникам, что умение работать с ИИ теперь базовое требование. Прежде чем просить новых людей в команду, надо доказать, что задачу нельзя решить с ИИ, и если есть хоть малейший шанс не брать людей, надо их не брать.

Компания Klarna заявила, что ИИ-ассистент делает работу 700 операторов поддержки. Но в 2025 году часть людей вернули, потому что клиентам нужен живой человек. Пример Klarna – это полезное предупреждение. Слепой энтузиазм тоже наказывается, нейросеть не панацея, а инструмент.

Что делать: впускать ИИ в свою жизнь

Больше нет областей знаний, которые можно удержать от вмешательства. Бухгалтерия, код, право, медицина открываются одна за другой, и у каждого руководителя и специалиста есть два пути:

1. Удерживать власть стенами и запретами.

2. Изменить свое отношение и из хранителя доступа стать тем, кто лучше всех умеет получать результат с ИИ и отвечать за его качество.

Власть не исчезает, она меняет владельца. Вопрос только в том, окажетесь ли вы среди новых владельцев.

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