Изображение создано при помощи ИИ

Многие компании годами ускоряли разработку: автоматизировали сборку, внедряли облака, а теперь и ИИ-помощников, которые пишут код за секунды. Эти практики проверены тысячи раз, и они рабочие. Однако цифровые изменения при этом идут так же медленно.

Парадокс ускорения

Дело в том, что узкое место давно переехало из отдела разработки в переговорные. Еще год назад выкатить новую функцию на сайт или в приложение было отдельным проектом: ручная сборка, ночное окно для обновления, сервер, который боялись трогать.

Любой, кто работал с разработчиками внутри организации, знает, как это обычно выглядит. Заказчик составил ТЗ, отдал программистам в работу, а потом ждет выката. Но дождаться выката полбеды, далее неизбежно наступает этап багов, который грамотные программисты пытаются выдать за фичи ☺️ И вот примерно с удвоенным сроком реализации и кучей потраченных нервов изменение выкатили.

Сегодня у зрелой команды путь от готового кода до пользователя занимает минуты. Все важные места описаны тестами, на что раньше никогда не хватало времени, тесты запускаются сами, выкладка идет по кнопке, откатить неудачное изменение тоже можно за минуты.

Отсюда вроде бы следует, что компании должны меняться быстрее. Скорость разработки перестала быть тормозом!

Где на самом деле теряется время

Лидеров от отстающих отличают в первую очередь короткий путь от идеи до пользователя и низкая цена ошибки.

Современные ИИ модели позволяют выдавать приемлемый по качеству результат в кратчайшие сроки. Ваша идея = результат за считанные часы. Однако в компаниях процветают: медленные решения.

Медленное решение – это не нейтральное состояние. Это скрытая статья расходов: упущенные окна, выгоревшие инициаторы, конкуренты, которые успели попробовать и откатиться, пока вы согласовывали.

Медленные решения редко объясняются ленью или некомпетентностью. Обычно это следствие привычки. Об этом поговорим в следующих обзорах, а пока несколько обоснований основного тезиса.

Удобную рамку предложил Джефф Безос в письме акционерам Amazon в 2015 году. Он разделил решения на два типа. Первые похожи на дверь, через которую нельзя вернуться: их нужно принимать медленно, взвешенно, с участием многих людей. Вторые похожи на дверь, через которую можно выйти обратно. Их стоит принимать быстро, небольшой группой или одним ответственным человеком.

Беда большинства организаций в том, что они пытаются согласовывать любые изменения и не отдают «мелочь» на откуп быстрых команд.

Практический тест: если откат изменения стоит дешевле, чем еще один круг согласований, – это дверь туда-обратно, и решать ее должен один человек.

ИИ обострил проблему

Распространение ИИ-инструментов в разработке делает этот тезис еще острее. Настали времена, когда код и прототипы появляются в разы быстрее, временной разрыв между «решили сделать» и «можем сделать» сократился до минимума. Компания, которая раньше ждала месяц разработки и неделю согласования, теперь будет ждать неделю согласования ради одного часа работы.

Конкурентное преимущество перейдет к тем, кто умеет быстро и ответственно говорить «да» или «нет», а не к тем, у кого лучшие инструменты: инструменты скоро будут у всех одинаковые.

ИИ – это лупа, которая показывает узкое место компании.

Что делать: ускорять не программистов, а решения

Жалобы руководителей, вроде «ИТ все делает медленно», ушли в прошлое, теперь разработчик задает вопрос: сколько ожидать решение?

Цифровая трансформация давно не про технологии. Это про то, сколько времени проходит между «давайте попробуем» и «пробуем».