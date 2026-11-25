Мэр Омска Сергей Шелест

Мэрия Омска продала нежилое здание площадью 150 кв. м в Газетном переулке. Покупателем стал бизнесмен Ислам Мехтиев, владелец платной парковки по соседству. За недвижимость он заплатил чуть больше 7 млн рублей.

Постройка расположена на участке дома 3 по Газетному переулку. Судя по кадастровому номеру, это одноэтажный кирпичный гараж. В 2022 году его продавали на аукционе конфискованного имущества – всего за 29 700 рублей.

Сам дом – особняк начала XX века в стиле модерн, в нем провел детство актер Владислав Дворжецкий. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Мэрия пыталась сдать его в аренду за символическую плату, чтобы владелец привел дом в порядок, но в итоге решила продать.

Напомним, что в мае 2026 года комплекс зданий в Газетном переулке уже выставляли на торги: тогда на продажу предлагались доли компании с правом долгосрочной аренды двух исторических построек общей площадью 879,7 кв. м со стартовой стоимостью 8,5 млн рублей. Оба здания нуждаются в реконструкции с сохранением требований к объекту культурного наследия, при этом они неоднократно горели.