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Сразу шесть омских предприятий вышли на международную выставку «Non-Food Asia Expo 2026» в Алматы, где представляют свою продукцию. Форум открылся 25 ноября и продлится три дня, сообщили в Центре поддержки экспорта Омской области.

Среди продукции омских участников – бытовая и профессиональная химия, косметика и средства для индустрии красоты. Кроме того, компании знакомят посетителей с кожгалантереей, сумками и рюкзаками, упаковочными материалами, одноразовой посудой и цифровыми решениями для бизнеса.

Организатором бизнес-поездки выступил Центр поддержки экспорта Омской области. Ранее омские предприятия уже участвовали в казахстанской выставке «FoodExpo Qazaqstan», но тогда представляли продовольственные товары и напитки. В этот раз региональные производители привезли в Казахстан продукцию непродовольственного сегмента.

За время выставки омские компании планируют провести переговоры с зарубежными закупщиками, дистрибьюторами и представителями торговых сетей. Главная цель – найти новых партнеров и договориться о выходе на дополнительные рынки сбыта.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы оказались в восторге от омских конфет.